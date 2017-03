Tàu hỏa chở than lậu?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người mua bán than củi đã tập kết các bao than tại các nhà dân ở gần ga Phước Lãnh (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Khi có tàu hàng đến, họ thuê người bốc vác những bao than xếp lên các khoảng trống ở các toa tàu để vận chuyển về Nha Trang.

Ngày 30-9 chúng tôi bắt gặp đoàn tàu hàng số hiệu 281 nằm ở sân ga Ninh Hòa chở đầy than củi.

Lúc 7 giờ 30 ngày 30-9, trên sân ga Ninh Hòa (thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đoàn tàu hàng mang số hiệu 281 gồm 19 toa xe chở container dừng ở ga này và trên mỗi toa tàu đều có cả chục bao than củi.

Liên lạc với một cơ quan chức trách, chúng tôi được biết tàu hàng trên chạy từ ga Diêu Trì (Bình Định) đến Nha Trang và dừng lại ở nhiều ga dọc đường nhưng các ga không hề báo cho cơ quan công an và kiểm lâm địa phương kiểm tra, xử lý số than trên. (Tàu dừng ở ga Phước Lãnh 53 phút; La Hai 38 phút; Tuy Hòa 22 phút; Đại Lãnh 22 phút; Tu Bông 16 phút và ga Ninh Hòa 117).

Nhiều người cho rằng nếu không có sự tiếp tay, làm ngơ… liệu các bao than lậu trên có “ngao du” an toàn từ trong vùng rừng Phú Yên về tận Khánh Hòa.

BẢO MINH