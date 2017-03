Tàu hỏa tông chết chú rể trên đường rước dâu

Các nạn nhân gồm chú rể Nguyễn Quyết Tiến, mẹ chú rể là bà Hoàng Thị Ngần và bác họ chú rể là ông Hoàng Văn Hưng (đều ngụ xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo Công an huyện Bình Lục, chiếc xe khách đón dâu từ Bắc Giang về Thái Bình đến tiểu khu Bình Giang thì dừng lại để mọi người đi vệ sinh bên đường tàu. Anh Tiến, bà Ngần và ông Hưng khi sang đường sắt thiếu quan sát bị tàu khách SE hất văng. Cơ quan chức năng của địa phương đã lập biên bản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 6 giờ sáng 3-2, tại đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam với đường ngang dân sinh thuộc xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã xảy ra vụ tàu hỏa tông chết một người. Nạn nhân là Nguyễn Thế Đại (trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) đang đi bộ qua đường sắt. Công an huyện Diễn Châu đã có mặt để điều tra, xử lý. Tại điểm xảy ra tai nạn không có gác chắn. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu phải dừng lại gần 30 phút.

Lúc 6 giờ ngày 3-2, xe khách Đức Tâm 72L-2040 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, khi qua xã An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã tông vào xe tải 92C-002.82 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Đặng Quang Đức (ngụ TP Vũng Tàu) và hành khách Nguyễn Hoàng Đặng (ngụ Thanh Hóa) bị thương nặng đang được cấp cứu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe khách mệt mỏi, thiếu tập trung.

Lúc 4 giờ sáng 3-2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), xe đầu kéo 30H-2806 do Nguyễn Xuân Hương (ngụ Thừa Thiên-Huế) điều khiển theo hướng Nam-Bắc đã tông thẳng vào hai ngôi nhà của ông Ngô Hữu Tiến và bà Nguyễn Thị Sao. Vụ tai nạn làm hai ngôi nhà bị sập nhưng rất may không gây thương vong về người. Tài xế bị thương nhẹ, đầu xe kéo hư hỏng nặng. Nguyên nhân được xác định là do tài xế ngủ gật.

AX - Đ.LAM - T.LỘC - L.NGỮ