Tàu kéo xà lan đụng hư cầu

(PL)- Ngày 8-10, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang điều tra nguyên nhân tàu kéo xà lan đụng hư nặng dầm cầu An Thạnh nối Bến Lức với huyện Đức Hòa.

Theo biên bản hiện trường, khoảng 19 giờ ngày 7-10, tàu kéo xà lan chở cần cẩu trọng tải lớn trên sông Bến Lức đi qua cầu An Thạnh (huyện Bến Lức). Vừa tới sát cầu, xà lan va chạm mạnh vào cầu làm hỏng nặng dầm cầu giữa, trị giá khoảng 560 triệu đồng. Vụ tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phương tiện qua lại hai đầu cầu An Thạnh. A.LONG