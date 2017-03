Tàu khách lật khỏi đường ray

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N.

Tại hiện trường, 7 toa tàu khách SE6 bị lật nghiêng và tách hoàn toàn khỏi đường ray. Phía dưới, khoảng 200 m đường ray bị bung khỏi nền đường.

Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, không có hành khách bị thương. Những người trên đoàn tàu bị nạn đã được vận chuyển ra Bắc bằng ôtô.

Hơn 100 công nhân đường sắt và lực lượng chức năng đang nỗ lực giải tỏa hiện trường, vận chuyển đá, gỗ, cát và sắt thép, máy móc để lắp đặt đường ray mới. Dự kiến phải mất vài ngày đường sắt Bắc - Nam mới có thể thông trở lại.

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt, hành khách đi tàu được tăng bo bằng ôtô ra Bắc. Ảnh: H.N.

Cũng theo đại diện công ty này, tàu bị trượt là do ray gãy. Hiện cơ quan chức năng làm rõ nguyên vì sao ray gãy và tại sao tuần đường không phát hiện ra để cánh báo. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nghệ An mưa rất to.

Hiện tuyến đường này tê liệt hoàn toàn khiến nhiều tàu khách và tàu hàng bị ứ đọng hai đầu cung đường Cầu Giát - Hoàng Mai. Tại ga Sy, lực lượng chức năng đã phải điều nhiều ôtô đến chở hành khách bị kẹt tàu từ Nam ra Bắc.

Theo Nguyên Khoa (VNE)