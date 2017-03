Tàu lửa nằm giữa ngã tư gần 2 giờ

Do tàu nằm ngay ngã tư nên xe cộ lưu thông về TP.HCM hoặc ra ngã ba Vũng Tàu đã bị kẹt lại. Công an P.Bửu Hòa và lực lượng dân quân tự vệ đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông đi vòng ra quốc lộ 1A hoặc chạy đường tắt vào khu dân cư gần đó.



Đội quản lý đường sắt TP Biên Hòa cho biết tàu HDS2 dừng đột ngột ở ngã tư chợ Đồn khoảng 22g40 ngày 15-7. Nguyên nhân được lái tàu HDS2 giải thích là do đầu tàu hỏng. Đến 0g45 ngày 16-7, ngành đường sắt đã huy động một đầu tàu từ ga Sóng Thần (thị xã Dĩ An, Bình Dương) ra kéo ngược tàu HDS2 trở về ga Sóng Thần sửa chữa.



Tàu HDS2 cũng chính là tàu đi qua cầu Ghềnh bị đứt toa chở hàng tối 5-2.





Theo HÀ MI (TT)