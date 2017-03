Tàu lửa tông chết một phụ nữ

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên chị Nguyễn Thị Tem (ngụ Phong Hải, Phong Điền) chạy xe máy trên quốc lộ 1A, khi băng qua đường sắt thì gặp tàu SE6 chạy hướng nam-bắc. Dù tàu đã kéo còi hãm thắng nhưng nạn nhân không quan sát nên đã bị tàu tông và kéo lê 20 m, xe máy bị cán nát bét. Ngay khi xảy ra tai nạn, tàu SE6 đã dừng khẩn cấp để làm các thủ tục cần thiết.

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Trà cho biết khoảng 23 giờ đêm 21-7, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), xe ô tô 30 chỗ 98T-011.62, do lái xe Lê Văn Vẻ (trú tại Đông Anh, Hà Nội) điều khiển theo hướng bắc-nam đã đâm vào xe máy chạy ngược chiều. Ba thanh niên trên xe máy tử vong. Nguyên nhân ban đầu là do xe máy chạy quá tốc độ, lấn đường, người điều khiển phương tiện uống rượu bia.

VIẾT LONG