Tàu lửa trật bánh, đường sắt ách tắc hơn 6 tiếng

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, tàu SE5 từ Hà Nội đi TP.HCM khi đến địa điểm trên bất ngờ trật bánh. Vị trí tàu trật bánh nằm ở giữa cống hẻm núi - vị trí do Xí nghiệp Công trình 793 đang thi công sửa chữa (thuộc dự án kiên cố hóa đường sắt tuyến Nha Trang-Diêu Trì có kinh phí hơn 400 tỉ đồng). Theo Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh, nguyên nhân sự cố có thể do việc thi công không đảm bảo an toàn.

T.LỘC