Tàu Quảng Ngãi cứu 10 người nước ngoài bị nạn

Đại tá Nguyễn Đức Phúc - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã ra đón tàu.



Theo thông tin ban đầu, số người nước ngoài này là thủy thủ đoàn của một tàu chở hàng Malaysia, gồm ba người Myanmar và bảy người Indonesia, đã bị cướp biển tấn công và cướp tàu, thả họ xuống biển trên một chiếc bè phao.



Tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi do ông Huỳnh Quang Mông, sinh năm 1970, trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, làm thuyền trưởng, đã phát hiện những người bị nạn và vớt lên tàu, sơ cứu, cho ăn uống, chăm sóc sức khỏe.



Sau đó ông Mông đã báo cho Đài canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, nhờ hướng dẫn.



Theo lịch trình, tàu QNg 98676 TS còn đánh bắt thêm một thời gian nữa mới trở về đất liền, nhưng do một số người bị nạn sức khỏe kém, nên ông Mông đã quyết định sớm cho tàu về Vịnh Nha Trang.



Trong suốt quá trình cứu hộ và đưa những người bị nạn vào bờ, tàu đã được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.



Sau khi vào Vịnh Nha Trang, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho những người bị nạn nghỉ ngơi, khám sức khỏe và điều trị vết thương, đồng thời làm việc để nắm rõ các thông tin liên quan.



Cũng trong sáng 5/6, chủ tàu hàng Malaysia cũng có mặt tại Nha Trang để giải quyết vụ việc./.





