Tàu xuất bến “ngẫu hứng”, hành khách thi nhau… chạy!

Tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ có 4 chiếc tàu, trong đó 2 tàu nhỏ khoảng 100 ghế ngồi (An Vĩnh và An Hải), 1 tàu 150 khách hiệu Lý Sơn (do nhà nước đầu tư) và 1 tàu 250 chỗ ngồi hiệu An Vĩnh 01 (đón khách ở cảng chính thuộc xã An Vĩnh). Ngoài ra, còn có khoảng 3 chiếc tàu gỗ chuyên chở hàng, đồng thời kiêm luôn vận chuyển hành khách bị nhỡ tàu cao tốc.