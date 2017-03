Taxi lấn trái, hai vợ chồng chết thảm

Qua điều tra bước đầu xác định xe taxi Mai Linh 60A-042.52 chạy hướng Mũi Né-Phan Thiết do tài xế Nguyễn Trọng Liên điều khiển đã lấn trái tông vào xe máy ngược chiều. Vụ va chạm khiến ông Nguyễn Văn Bảy và vợ là bà Mai Thị Diệp (ngụ Phú Long, Hàm Thuận Bắc) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cùng ngày, tại Km 1742 QL1A thuộc địa phận xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, xe khách 79D-5621 do lái xe Nguyễn Văn Tú điều khiển theo hướng TP.HCM-Phan Thiết đã lấn trái và lật đè lên xe ô tô bốn chỗ biển số 60S-4120 do anh Nguyễn Quốc Nguyên điều khiển khiến anh Nguyên thiệt mạng tại chỗ.

Sáng cùng ngày, trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Xe Ford Focus 43A-027.82 hư hỏng toàn bộ phần đầu do tai nạn liên hoàn. Ảnh: L.PHI

Theo đó, xe Camry (69H-4348) do tài xế Huỳnh Thành Long điều khiển và xe tải 92C-009.19 chở hàng do tài xế Bùi Đức Hoàng cầm lái chạy cùng chiều. Khi đến khu vực Công viên 29-3, hai xe va chạm vào nhau làm xe Camry bị hỏng nặng phần đuôi. Khi xe tải 92C-009.19 thắng gấp thì chiếc Ford Focus 43A-027.82 đang đi phía sau không tránh kịp đã đâm thẳng vào gầm xe tải. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe Ford Focus hư hỏng toàn bộ phần đầu, kính cửa bể nát. Rất may là vụ tai nạn liên hoàn trên không ai bị thương vong.

PHƯƠNG NAM - LÊ PHI