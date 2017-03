Taxi mâu thuẫn, dân nhậu tự lo đường về

Như vậy, kế hoạch do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Ban ATGT TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam, hãng taxi Tiên Sa và nhà hàng kinh doanh Ecstasy ở Đà Nẵng tổ chức để đưa người say về nhà có thể sẽ kết thúc sau vài tháng thí điểm.

Theo ông Tuấn, GrabTaxi đã can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh nội bộ của công ty. “Họ đến làm việc tại những điểm tiếp thị của công ty mà không có sự phối hợp với Tiên Sa. Họ còn tổ chức các hội nghị khách hàng cùng nhiều hình thức khác để quảng bá thương hiệu GrabTaxi mà không báo cho công ty biết. Ngoài ra, họ cũng thưởng, phạt tài xế do doanh nghiệp quản lý. Vì vậy, chúng tôi và Hiệp hội Taxi Đà Nẵng cũng không hợp tác với GrabTaxi nữa” - ông Tuấn nói.

Hãng taxi Tiên Sa đã phối hợp điều xe, cử người chở người say về nhà miễn phí. Ảnh: TT

Cũng theo ông Tuấn, thời gian qua chương trình “Đưa người say về nhà miễn phí” hoạt động khá tốt và nhận được sự ủng hộ của khách hàng. “Mặc dù chở người say nhưng không có xảy ra tình trạng khách hàng gây rối hay phàn nàn về phong cách phục vụ của các tài xế. Chúng tôi hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Do vậy ở đây chúng tôi chỉ dừng hợp tác với GrabTaxi nhưng sẵn sàng tham gia với một đối tác khác phù hợp hơn” - ông Tuấn khẳng định.

Ông Lê Anh Thắng, đại diện GrabTaxi tại Đà Nẵng, xác nhận hãng taxi Tiên Sa đã chính thức dừng hợp tác song một số tài xế của hãng này vẫn sử dụng phần mềm để đón khách. Ông Thắng phân bua: “Không phải GrabTaxi can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp taxi. Mọi việc chúng tôi làm đều vì lợi ích của tài xế và khách hàng. Còn tại các điểm tiếp thị của Công ty Tiên Sa, chúng tôi chỉ treo băng rôn giới thiệu mô hình của GrabTaxi”.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi ở Đà Nẵng còn cho rằng GrabTaxi chỉ chuyên cung cấp các ứng dụng phần mềm đi taxi. Nhưng khi các hãng taxi hợp tác thì GrabTaxi lại có quyền điều xe, quản lý tài xế của các hãng. GrabTaxi cũng mở rộng quảng bá thương hiệu rồi “đè” lên thương hiệu của các hãng taxi và dần dần khách hàng sẽ chỉ biết đến GrabTaxi. “Trong khi chúng tôi phải tốn kém nhiều để duy trì thương hiệu, trả lương cho tài xế, vận hành tổng đài và đóng thuế” - đại diện một hãng taxi thông tin thêm.