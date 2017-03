Taxi tải bốc cháy

Hai xe nước cùng gần 15 chiến sĩ công an PCCC quận Tân Phú đến hiện trường phun nước dập tắt đám cháy trong 30 phút. Tại hiện trường, xe tải bị cháy rụi phần đầu, bốc mùi khét. Theo tài xế Nguyễn Đình Anh, nguyên nhân cháy không phải do xăng mà có thể xuất phát từ chập điện giữa các thiết bị ở ngay chỗ anh ngồi. Hiện vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xe container 77H-6309 của Công ty Bình Minh lao xuống sông tại công trình thi công cầu Đen (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) vào rạng sáng 5-8. Xe container nói trên do tài xế tên Cường (chưa rõ họ) điều khiển chở hơn 14 tấn dăm gỗ đã tông vào rào chắn bảo vệ của công trình, sau đó vượt qua một đống cát do các đơn vị thi công để trên mặt đường, rồi lao thẳng xuống phía dưới hố sâu cách mặt đường hơn 5 m. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

ĐÌNH DƯ - THU LỘC