Tay không bắt cướp lĩnh 5 triệu đồng!?

Đại diện ngành công an còn bày tỏ: “Tôi hy vọng sẽ tạo nên phong trào tấn công tội phạm bằng hình thức động viên rõ rệt” và “Chúng ta sẽ có lực lượng hùng hậu, hỗ trợ công an thực hiện việc này”.

Tình trạng mất an ninh tại TP, trách nhiệm trước hết thuộc về công an chứ không phải ai khác. Ngành công an được tiêu tiền thuế cho lương, thiết bị, công cụ hỗ trợ, các lớp tập huấn nghiệp vụ mà làm không xong thì ai làm nổi? Vì nhân dân không làm nổi nên mới sinh ra công an. Giờ lại muốn phát động nhân dân tấn công tội phạm.

Nhân dân chỉ có hai bàn tay thôi, không súng, không còng, không áo giáp, không mũ bảo hộ. Ở các nước phát triển, cảnh sát luôn khuyến cáo người dân không nên tấn công tội phạm, đáp ứng yêu cầu của tội phạm để chờ sự ứng cứu của cảnh sát nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe. Ấy vậy mà dân họ vẫn chỉ trích cảnh sát kịch liệt mỗi khi có vụ lộn xộn xảy ra. Nay chẳng nhẽ nhân dân TP.HCM sẽ tay không bắt giặc, ra ngõ là gặp anh hùng hay sao?

Gần đây người ta hay tung hô các hiệp sĩ đường phố. Nhưng kỳ thực, tung hô hiệp sĩ đường phố bao nhiêu thì đúng ra ngành công an phải tự nhìn lại mình bấy nhiêu mới phải. Anh đã làm gì mà để cho người dân phải liều lĩnh tính mạng mình như vậy?

HOÀNG THƯ