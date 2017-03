Táy máy “của quý”

Lúc này có ông D., người dân tộc Co đi ngang nên anh T. gọi đến nói chuyện cho vui. Trong lúc trò chuyện, anh T. đùa, chạm tay vào “của quý” của ông D. Không ngờ ông D. làm dữ, yêu cầu anh T. phải nộp phạt một con heo “hết lớn” và một can rượu đầy. Theo ông D., phong tục ở đây cấm tiệt đàn ông chạm vào “của quý” của nhau khi họ đã trưởng thành. Nếu anh T. không nộp phạt sẽ bị thanh niên trong làng “xử đẹp”. Sau một hồi đôi co, ông D. về làng đưa sáu thanh niên lực lưỡng đến nơi. Quá hoảng, anh T. phải cầu cứu công an xã. Táy máy chân tay kiểu này không gặp phiền phức mới lạ.

D.TRÂM