Tây Nguyên: Hơn 450 người chết do TNGT trong 6 tháng

(PLO) - Đó là con số do Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên diễn ra sáng nay (27/6) tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).