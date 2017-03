Tây Ninh trả 1.150ha đất “treo” cho dân

Đối với các địa phương có cụm công nghiệp (CCN) xóa quy hoạch, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo rộng rãi cho dân được biết để họ an tâm sản xuất.





Ông Nguyễn Văn Nhành hồ hởi ra đồng tại cụm công nghiệp Bàu Đồn vừa được xóa “treo” -Ảnh: Hà Mi



Nông dân vui tưng bừng

Nghe tin bỏ các dự án CCN “treo”, nông dân ở các dự án này thật sự phấn chấn. Ông Hồ Minh Hải có 1,5ha lúa nằm trong CCN Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) nói: “Vài năm trước đất đang làm hai vụ lúa, một vụ màu bỗng dưng nghe quy hoạch tôi rất tâm tư, bởi mình là nông dân mà mất đất thì lấy gì nuôi sống gia đình. Nay nghe bỏ quy hoạch rồi ai cũng vui hết”.



Còn ông Nguyễn Văn Nhành, chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn, kể: “Nghe tin bỏ quy hoạch “treo” nhiều nông dân mừng ghê. Bởi nhiều năm nay họ cứ lo nếu quy hoạch CCN sẽ bị mất đất nên chẳng biết làm gì vì đa số đã lớn tuổi”.Khi gặp chúng tôi, nhiều nông dân kể cảnh dở khóc, dở cười khi phải sống với quy hoạch “treo”.



Điển hình như bà Hai Nguyệt ở xã Bàu Đồn, do có đất dính vào vùng quy hoạch nên bà muốn xây nhà trên đất của mình cũng không được. Để có cái nhà ở, bà Nguyệt phải đi chỗ khác mua đất cất nhà.Nói về tâm trạng của người dân bao năm sống trong cảnh quy hoạch “treo”, chủ tịch UBND xã Bàu Đồn Trần Văn Minh cho biết: “Theo chủ trương, CCN Bàu Đồn quy hoạch năm 2008.



Lúc đó nhiều lần họp hơn 170 hộ dân để thông báo rồi đi khảo sát, cắm mốc nhưng đến nay không thấy nhà đầu tư nào đến”. Ông Minh cho biết do quy hoạch nên nhiều năm qua quyền lợi của người dân cũng bị giới hạn như không được cất nhà kiên cố, không được chuyển nhượng, không được chuyển mục đích sử dụng... “Vì vậy khi nghe tỉnh thông báo bỏ quy hoạch “treo” CCN 200ha ở Bàu Đồn nông dân vui tưng bừng” - ông Minh nói.



Tiếp tục xóa nếu không hiệu quả



Giải thích về quyết định xóa mười CCN trên, ông Huỳnh Văn Quang, phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nói: “10/23 CCN vừa bị xóa có quy mô diện tích 1.149ha đã được tỉnh Tây Ninh quy hoạch trong gần mười năm. Các CCN bị xóa thì hầu hết điều kiện hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, sức hút đầu tư hạn chế nên không thể triển khai được trong thời gian ngắn. Nếu cứ để các CCN này “treo” sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”.



Theo ông Quang, hiện 13 CCN còn lại chỉ hai CCN có dự án hoạt động, có bốn CCN đã có chủ đầu tư dự án hạ tầng. Riêng bảy CCN được quy hoạch gồm: Trường Hòa (huyện Hòa Thành), Tân Phú (huyện Tân Châu), Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh), Bến Củi (huyện Dương Minh Châu), Ninh Điền (huyện Châu Thành), Tân Hà (huyện Tân Châu), Phước Dinh (huyện Châu Thành) với tổng diện tích 573ha thì... chưa có gì hết. “Tỉnh sẽ xem xét rà soát kỹ nếu CCN nào không hiệu quả sẽ xóa tiếp” - ông Quang nói.



Nhưng vì sao Tây Ninh mạnh dạn xóa dự án “treo”? Ông Quang cho biết: “Tất cả đều xuất phát từ tình hình thực tế bởi kêu gọi đầu tư thì khó khăn, còn bà con nông dân thì yêu cầu nếu không khai thác, sử dụng đất phải công bố cho dân biết. Do đó hai năm qua chúng tôi đã âm thầm rà soát, bàn bạc kỹ thấy CCN nào không thu được hiệu quả thì xóa để trả lại cho dân làm ăn”.





Các CCN “treo” bị xóa: Bình Minh (quy mô 106ha, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh), Bàu Rông (200ha, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng), Cơ Khí (100ha, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu), Tân Đông (20ha, xã Tân Đông, huyện Tân Châu), Suối Ngô (20ha, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu), Đồng Khởi (20ha, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành), Suối Cạn (133ha, xã Tân Phong, huyện Tân Biên), Bàu Đồn (200ha, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu), Long Chữ (300ha, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu), Tiên Thuận (50ha, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu). Ngoài ra, tỉnh còn giảm CCN Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) từ quy mô 150ha xuống còn 50ha.