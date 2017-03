Tây Ninh: Vệ sĩ ngăn giám đốc, nhân viên vào công ty

Hai cán bộ thuộc Công an huyện Tân Biên, công an xã, dân phòng xã Thạnh Bình mang theo súng, dùi cui đến hiện trường giữ an ninh trật tự.

Vào ngày 23-12-2011, bà Võ Thị Mượt, thành viên Công ty Phú Hưng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh, đã thuê 10 vệ sĩ đến đuổi hết nhân viên ra ngoài và niêm phong phòng Kế toán, phòng Thủ quỹ - Văn thư, lấy con dấu. Việc chiếm giữ công ty suốt hơn năm tháng làm công ty bị tê liệt. Ngày 29-5, ban giám đốc cùng cán bộ công ty trở lại làm việc thì hôm sau, bảo vệ do bà Mượt thuê đến cấm cửa như trên.

Bảo vệ đóng cửa không cho lãnh đạo, nhân viên vào công ty. Ba nhân viên ở lại trong công ty cũng không được phép ra ngoài. Ảnh: HG

Theo Thẩm phán Nguyễn Văn Tòng của TAND tỉnh Tây Ninh, tòa đang thụ lý vụ án “tranh chấp thương mại” giữa bà Mượt với thành viên HĐQT công ty. Tòa đã ký quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp, yêu cầu bà Mượt trả con dấu cho công ty.

Sau khi nhận con dấu, công ty hoạt động được một ngày thì xảy ra sự việc trên.

Lãnh đạo Công ty Phú Hưng cho biết: “Hiện hoạt động công ty bị tê liệt do bà Mượt quậy. Sau khi công ty hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ trả khoản lương còn nợ hơn năm tháng qua cho nhân viên”.

HÀN GIANG