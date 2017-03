Tên trộm ngoan cố

Mải mê làm việc khuya, đến khi đi ngủ, anh L.S.N, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm quên không đóng cửa mở ra ban công tầng 2. Sáng 4-12, anh N. phát hiện chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Sony cùng ĐTDĐ tổng trị giá trên 20 triệu đồng để trên giường đã biến mất.

Nhận định kẻ gian đã bám vào gờ tường của nhà bên cạnh, trèo lên ban công, vào nhà anh N. lấy trộm tài sản, hướng điều tra của Công an phường Phúc Tân được tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản và các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Qua nắm tình hình, rà soát nổi lên đối tượng Phạm Sơn Hà (SN 1989) có biểu hiện bất thường, đêm hôm hay lang thang trong các khu dân cư… Công an phường Phúc Tân đã “khoanh diện” đối tượng Hà là nghi can số 1. Sau 4 ngày dày công thu thập tài liệu xác minh, công an xác định Hà liên quan đến vụ trộm.

Sáng 10-12, lực lượng Công an phường Phúc Tân bất ngờ kiểm tra địa điểm thuê trọ tạm trú của Hà. Tại đây, công an phát hiện chiếc máy tính xách tay hiệu Sony, tang vật vụ trộm xảy ra tại nhà anh N. cùng 1 chiếc sim ĐTDĐ của người bị hại.

Đối tượng Hà cùng tang vật

Bước đầu, Hà khai chiếc máy tính xách tay trên mua lại của người không quen biết tại khu vực công cộng và chiếc sim điện thoại cũng là do tình cờ nhặt được… Khẩn trương xác minh tại cơ quan bưu điện, sau thời điểm xảy vụ trộm tài sản tại nhà anh N., ĐTDĐ của người bị hại có cuộc gọi đến một số điện thoại khác ở khu vực Văn Lâm, Hưng Yên.

Tiếp tục xác minh, công an phường xác định Hà đã gọi điện cho người họ hàng ở đây. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hà đã phải thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Theo THU BA (ANTĐ)