Tết Dương lịch miền Nam nắng, miền Bắc rét

Ở miền Bắc, trời tiếp tục rét, miền núi rét đậm, vùng núi cao rét hại, trời âm u, nhiệt độ nhiều nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ phổ biến 17-18 độ C. Ở miền Trung, rét về đêm và sáng, nhiệt độ ở mức 18-23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, biển động. Khu vực nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

HOÀNG VÂN