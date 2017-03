Tết: Miền Bắc lạnh, miền Nam oi bức

Thời tiết các tỉnh miền Nam hầu như không mưa, trời nắng nóng, chỉ riêng vùng ven biển có nơi mưa rào và dông nhẹ do mây đối lưu phát triển mang tính chất cục bộ.

Tại các tỉnh miền Đông và TP.HCM, nhiệt độ cao nhất khoảng 34-350C, các tỉnh ĐBSCL nhiệt độ dao động khoảng 32-340C. Cũng do nắng nóng và oi bức nên có khả năng chiều tối một vài nơi có mưa rào và dông nhẹ nhưng không đáng kể. Dù vậy, đêm và sáng sớm trời se lạnh, có sương mù nhẹ vài nơi.

Năm nay thời tiết Nam bộ khá thuận lợi cho người dân chơi tết. Trong ảnh: người dân chọn mua hoa tại chợ hoa công viên 23-9 năm 2009 - Ảnh: Q.Khải

Tuy nhiên từ 11 đến 13-2 (28 đến 30 tết), nhiều khả năng sẽ có không khí lạnh với gió mùa đông bắc cường độ mạnh tràn về nước ta. Do đó, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn trong những ngày đầu năm mới. Từ 14 đến 16-2 (tức mồng 1 đến mồng 3 tết), có khả năng không khí lạnh tiếp tục tăng cường làm cho miền Bắc trở rét, có nơi rét đậm - rét hại và có mưa xuân nhẹ.

Miền Trung từ Đà Nẵng trở vào trời ấm áp hơn, nắng nhẹ và thời tiết dễ chịu. Tây nguyên có thời tiết lý tưởng, không mưa, trời mát mẻ dễ chịu, riêng tại Đà Lạt trời rét về đêm.

Miền Nam có thời tiết khá tốt, hầu hết không mưa, trưa chiều nắng khá gay gắt nhưng đêm về sáng trời hơi se lạnh và có sương mù nhẹ.

Trên các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió mùa đông bắc sẽ mạnh dần lên, biển hơi động nên các chuyến du lịch bằng tàu thuyền ra các đảo Trường Sa, Phú Quý và Côn Đảo cần chú ý đề phòng. Các vùng biển khác thời tiết bình thường.

Đặc điểm thời tiết tại Nam bộ tạo điều kiện cho nước mặn tiếp tục lấn sâu vào đất liền gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Theo nhận định của thạc sĩ Lan, tình hình xâm nhập mặn năm nay xuất hiện sớm hơn so với hai năm trước. Hiện nay nước mặn từ biển Đông đã theo các sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông… xâm nhập đất liền ĐBSCL sâu 70km với độ mặn phổ biến là 0,1g/l. Độ mặn từ 4g/l trở lên (gây hại cho cây trồng) đã xâm nhập sâu 30km tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng… Do ảnh hưởng bởi gió chướng, độ mặn sẽ tăng thêm, tình hình xâm nhập mặn sẽ tăng cao và bắt đầu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như nguồn nước ngọt dùng trong sinh hoạt thời gian tới.

Theo QUANG KHẢI (TTO)