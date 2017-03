Tết này đã có nước sạch, đường mới vui xuân

Ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, cho biết: "Chương trình nước sạch được thực hiện theo Nghị quyết số 35 của HĐND TP.HCM. Tại xã Vĩnh Lộc B hiện nay có trên 110.000 dân (trong đó chỉ khoảng 30% dân địa phương). Giải pháp để người dân được tiếp cận nước sạch là đặt bồn. Cả xã có 119 bồn với 16 dự án cho 239.555 hộ dân đã có nước sạch. Trong năm 2017 sẽ triển khai tiếp đường ống cấp 3 tại ấp 5, ấp 6".

Ông Nguyễn Văn Tiền (tổ trưởng tổ 14, ấp 6A) phấn khởi: "Tôi sống ở đây đã gần 70 năm, năm nay mới thấy có con đường rộng rãi, khang trang. Chỉ mong xã, huyện trải nhựa để mùa mưa đường không xuống cấp nữa. Được con đường như vậy cũng vui lắm rồi".

Bà Lê Thị Thuận (ấp 5) vui cười: "Thiệt là sung sướng, hết mùa mưa có con đường sạch để đi, có nước sạch để dùng. Tết này gia đình tôi định về quê nhưng thôi ở lại để ăn tết cùng bà con cho vui".

Anh Năm (ấp 6) mỗi ngày chở từng can nước sạch phấn khởi: "Trước giờ toàn xài nước khoan nhiễm phèn. Quá lo vì sợ nấu ăn, uống nước nhiễm phèn lâu ngày rồi ung thư. Nay có nước sạch xài, tuy phải đi chở từng can nhưng vui. Không phải tính chứ chở mỗi can 1.000 đồng, 50 can mới 1 m3 nhưng mất 50.000 đồng (giá Nhà nước chỉ khảng gần 8.000 đồng/m3), giá đắt lắm, nhiều bà con cũng ngại xa không đi chở. Chỉ mong Nhà nước giúp đỡ bà con ở đây bắt ống để nước sạch đến từng nhà".

Anh Huỳnh Văn Thương (ấp 6) kiến nghị: "Tại tổ 14 chúng tôi có hơn 100 hộ dân nhưng chỉ có hai bồn đặt ở nhà ông Tiền (tổ trưởng), thật bất tiện cho người dân. Chúng tôi mong muốn xã đặt thêm bồn để chúng tôi được tiếp cận nước sạch".

Ông Võ Trường Thành, Phó Chủ tịch xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết: "Đề án nông thôn mới về cầu, giao thông, đường sá đến nay tại xã Vĩnh Lộc B đã có 17 tuyến đường trải nhựa, ba tuyến đường dặm vá trước tết Nguyên đán 2017. Còn 41 tuyến đường giao thông nông thôn cho hẻm dưới 500 m; xã có chỉ đạo để các ấp thống kê, đề xuất sẽ tiếp tục triển khai. Xã đang trình đề án nông thôn mới đến Ban Chỉ đạo của huyện Bình Chánh để trình lên TP duyệt đề án từ nay đến năm 2020".

Con đường mới tại tổ 14, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Con đường cũ mưa đọng vũng đang được thi công.



Con đường sạch đẹp ở chợ ấp 5, kênh trung ương.

Anh Năm đang hứng lấy từng can nước.

... rồi chở về nhà cách 100 m.

Người dân tham gia đặt cống tạm để mùa mưa thoát nước.







Con đường cũ mùa mưa nước đọng vũng, đất nhão do xe tải quá khổ chạy phá hư đường.

Trẻ em an tâm đến trường.

Con đường cũ, mùa mưa nước ngập tràn lênh láng gây khó khăn cho người dân đi lại.

Con đường mới đã khang trang, đẹp đẽ hơn.







Đường Võ Văn Vân (nối liền từ đường Nguyễn Thị Tú (Bình Chánh) đến tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) từng được xem là "con đường đau khổ" nhiều năm nay vì nắng bụi, mưa ngập. Tết năm nay cũng làm xong từ tỉnh lộ 10 đến đường liên ấp 1, 2 , 3.



Trẻ em vui đùa mỗi chiều trên con đường vừa thi công xong