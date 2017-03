Tết Nguyên đán sẽ không cắt điện

Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết tính đến 31-12-2010, mực nước nhiều hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Trị An, Yaly... thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009. Thời tiết bất lợi sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cân đối giữa nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân và nhiệm vụ phát điện mùa khô năm 2011 của nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang. Trước hết, EVN ưu tiên nước để phục vụ 20 triệu dân ở đồng bằng trung du.

Đại diện EVN cũng nhấn mạnh kế hoạch xả nước chỉ có hai đợt với khoảng 2,72 tỉ m3 nước, trong đó đợt một từ 27-1 đến 2-2 và đợt hai từ 13-2 đến 20-2. Người dân, doanh nghiệp cần lưu ý lịch xả nước trên để lấy nước đủ phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

T.Phương