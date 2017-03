Tết tết tết… hết tết rồi

- Trong sáu ngày tết có gần 200 người “một đi không trở lại”…

- Lại là chuyện tai nạn giao thông! Vấn nạn nhức nhối này năm nào cũng lặp đi lặp lại, chẳng lẽ không còn cách nào để khống chế, đẩy lùi hay sao hả trời!

- Biết sao được, “trời kêu ai nấy dạ” thôi, trừ khi thiên hạ “tẩy chay tết” như một số người hô hào trên mạng…

- Dân mình một năm 360 ngày lo cày cuốc, nếu không có mấy ngày tết xả hơi thì sao chịu nổi. Đó là chưa nói tết nhứt là dịp người ta về thăm mồ mả tổ tiên, dòng tộc, ông bà…

- Nhưng mà ăn tết kiểu này tui thấy bất an nhiều hơn an lành. Thời đại công nghiệp hóa rồi mà cứ khư khư ôm lấy truyền thống lỗi thời liệu có hợp lý. Mỗi một cái tết tiêu tốn biết bao nhiêu nguồn lực xã hội, từ nỗi đau tai nạn giao thông đến tốn thời gian, công sức, tiền bạc. Nên chăng chúng ta ăn tết in ít thôi để còn phải lo cày cuốc làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Năm dài tháng rộng khi nào thấy mệt thì nghỉ phép dăm bữa nửa tháng để đi du lịch hoặc về thăm quê cũng đâu có sao…

- Ông nói cũng có lý nhưng “100 cái lý không bằng một tí cái tình”, còn lâu ý tưởng của ông mới thành hiện thực.

- Thôi thì trước mắt ông và tui cùng bắt tay thực hiện cái dự án “nghỉ tết trong năm” vậy.

- Ô-kê ông, muốn vậy thì ngay từ hôm nay ta phải bắt tay lăn xả vô làm chớ đừng có tà tà ăn tết hết mùng sang mền như “một bộ phận không nhỏ” nào đó hen.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU