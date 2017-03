Thả tê tê được gắn thiết bị theo dõi về tự nhiên

Nhân viên SVW gắn thiết bị vô tuyến điện lên động vật để theo dõi quá trình tái hòa nhập thiên nhiên của chúng sau khi tái thả. Ảnh doSVW cung cấp

Ngày 16-6, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife, viết tắt là SVW) cho biết vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc gia Cát Tiên đã thả 35 cá thể tê tê Java (Manis javanica) về tự nhiên.

Số lượng tê tê được thả lần này có số lượng lớn nhất từ trước tới nay của SVW. “Chúng tôi sẽ gắn thiết bị theo dõi vô tuyến điện trên các cá thể tê tê trước khi thả về tự nhiên. Mục đích của việc này là nhằm nghiên cứu sinh thái và đánh giá tiến độ tái hòa nhập của tê tê trong tự nhiên. Các thiết bị này cũng cho phép giám sát sự di chuyển của động vật và phát hiện chúng bị mắc bẫy hoặc bị săn bắt. Chúng tôi có thể xác định vị trí và cứu hộ động vật kịp thời” – ông Thái nói.



Chuyển thùng chứa động vật lên xe buýt để vận chuyển tới điểm tái thả.Ảnh doSVW cung cấp

Trước đó, 35 cá thể tê tê đã được di chuyển từ Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) đến Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) an toàn và sức khỏe ổn định. Tất cả tê tê được thả lần này đã được các bác sĩ thú y đến từ Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) kiểm tra sức khỏe trước khi trả chúng về với tự nhiên.



Thả động vật khỏi hộp vận chuyển để trở về với thiên nhiên hoang dã.Ảnh doSVW cung cấp

Số cá thể tê tê này là do Chi cục Kiểm lâm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã bàn giao cho SVW cứu hộ. Đây là tang vật do công an huyện Yên Thủy tịch tịch thu từ những đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép. Tê tê là loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách "nguy cấp", được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Do đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ tê tê đều bị coi là vi phạm pháp luật.