Thác loạn chat sex

Thi nhau "khoe hàng"



Trong vai người có nhu cầu chat sex, chúng tôi đã bỏ ra nhiều đêm liền thâm nhập thế giới online để khám phá cái gọi là “thiên đường tình ái” của những kẻ nghiện sex. 0 giờ, cửa sổ chat room hiện ra với khá nhiều nickname chỉ nhìn qua cũng biết chủ nhân của nó muốn gì, như: Coithien..., girlxinh_show..., girl_chatsex..., con_trinh_show_hang..., chatwcxxx..., emmuonlam..., boydam... kèm theo đó là những lời mời gọi tục tĩu, nham nhở.





Bán thân qua... webcam





Phụ huynh cần quan tâm

Theo NGUYỄN VŨ (VNN/ Công An TP.HCM)

Tôi nhấp chuột vào webcam nickname “coithien...”, ngay lập tức màn hình máy tính hiện ra hình ảnh cô gái khoảng 20 tuổi, da thịt trần trụi, nội y bé tẹo, nằm hờ hững trên chiếc nệm trải dưới nền gạch bông. “Webcam của anh đâu mở lên đi. Mình trao đổi webcam rồi cùng “show hàng” nhé?” - cô gái nhắn tin. “Không có” - tôi trả lời. Ngay lập tức webcam của cô ta biến mất, thay vào đó là dòng chữ: “Không có webcam cũng đòi chat sex. Đi ngủ sớm cho thiên hạ nhờ”. Lướt nhanh một lượt room chat này tôi đếm được hơn mười cô tuổi còn rất trẻ ngồi trước máy vi tính trong tình trạng không mảnh vải che thân và uốn éo những động tác hết sức bệnh hoạn.Ngày hôm sau, tôi vừa đăng nhập vào room chat Sài Gòn thì nickname “Girltapkhoe...” nhảy vào mời chào: “Anh có webcam không cho em coi mặt, em sẽ cho xem hàng”. Tôi mở webcam, giọng cô gái oai oái: “Eo ơi! Anh đang ở quán net à? Đông người thế show hàng ngại lắm”. Tôi tưởng cô ta sẽ từ chối nhưng không ngờ webcam vẫn được bật lên. Trong khung hình cô gái giấu mặt, mặc áo trắng đồng phục học sinh. Cô ta bắt đầu mở dần từng cúc áo rồi mơn trớn ngực bằng những đường nét điêu luyện như trong phim ảnh đồi trụy khiến tôi hoảng hốt tắt chế độ webcam vì sợ mọi người xung quanh nhìn thấy.Chừng ba phút sau, tôi nhận được tin nhắn: “Anh xem đã chưa? Tiếc quá, hôm nay mẹ em ở nhà nên chỉ vậy thôi. Lần sau sẽ “show” cho anh xem hết luôn”. Tôi ái ngại chuyển đề tài, được cô bé cho biết tên H., ở quận 12, đang học lớp 11, thuộc dạng con ngoan, trò giỏi nhưng nghe bạn bè rủ rê chat sex nên tò mò làm thử, không ngờ nghiện lúc nào không hay, đi học về nhà thường lén lút trốn bố mẹ vào phòng riêng lên mạng... khoe hàng!Nếu như phái nữ chủ yếu phô trương những đường cong gợi cảm trên cơ thể thì các chàng trai thường chỉ khoe của quý! Thâm nhập thế giới ảo thác loạn này, chúng tôi thấy số người có nhu cầu chat sex của nam giới đông áp đảo so với nữ. Khi đăng nhập vào các room chat, rất dễ dàng bắt gặp lời mời gọi của các cậu trai chat sex như: “Có em nào chat sex không?”. “Có girl nào show hàng không?”. “Có chị gái nào chat sex với em không?”...Một lần vừa vào room chat ở Hà Nội tôi bị chủ nhân nickname “timgirlchatsexweb...” dụ dỗ: “Mình trao đổi webcam em nhé?”. Sau đó không cần biết đối tượng đang nói chuyện với mình là nam hay nữ, anh ta đã tuôn ra những lời lẽ mà bất cứ người bình thường nào khi đọc qua cũng thấy ngượng, đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã gửi lời mời xem webcam. Đó là một chàng trai trẻ nằm lõa lồ trước bàn phím máy tính. Tôi thử mở thêm webcam của một số nickname khác như: “boyda...”, “boythich...”... đều ghi nhận những hình ảnh phản cảm tương tự.Chat sex, cùng nhau khoe “hàng” để thỏa trí tò mò, thể hiện lối sống buông thả, lạc lõng, rất đáng bị lên án. Nghiêm trọng hơn, hiện nay chat sex đang ngày càng biến tướng, tiếp tay cho tệ nạn xã hội và trở thành công cụ kiếm tiền, lừa đảo của nhiều cô gái trẻ. Một lần tôi đang lang thang trên mạng thì một cô gái mang nickname “girlshowhangviet...” nhảy vào than vãn: “Em đang cần liên lạc với bạn có công việc gấp nhưng điện thoại vừa hết tiền. Anh nạp cho em một card Viettel được không? Đổi lại em sẽ “show hàng” cho anh xem, thẻ 50.000 đồng em “show” 30 phút, thẻ 20.000 đồng chỉ 10 phút thôi. OK?”. “Làm sao anh tin được?” - tôi giả vờ nghi ngờ. Cô gái liền thề thốt để trấn an và cam đoan “làm ăn” uy tín, lâu dài. Tôi đồng ý nạp thẻ 20.000 đồng để làm quen.Quả thật, tôi vừa đọc mã số thẻ nạp xong thì webcam của cô gái lập tức được mở lên. Nàng còn rất trẻ, đeo kính cận, trên người không mảnh vải che thân. Cô ta “show” đúng 10 phút rồi tắt webcam, nhắn tin cho tôi: “Anh nạp thêm 50.000 đồng nữa em sẽ “show” theo yêu cầu, khi nào chán thì thôi”. Tôi nói đã khuya không đi mua card được để từ chối thì cô ta “see you again” và không quên dặn tôi phải chuẩn bị thẻ thật nhiều. Qua trò chuyện, cô gái giới thiệu tên Ng., 20 tuổi, quê Hải Phòng, hiện đang là sinh viên ngành ngoại ngữ một trường đại học tại Hà Nội. Ng. cho biết do nhà nghèo nên phải lên mạng “show hàng” kiếm tiền ăn học.Tâm sự của Ng. nghe chua chát nhưng dẫu sao còn có phần đáng thương, chứ nhiều cô gái trẻ hiện “show hàng” qua webcam để lấy thẻ cào điện thoại hoặc thẻ game, sau đó bán lại lấy tiền ăn chơi hoặc “nướng” vào game online thì thật đáng trách. Đây là hình thức bán thân mới, bán thân trong thế giới ảo, thậm chí một số cô còn lập hẳn blog cá nhân để quảng cáo. Nhiều lần vào room chat tôi liên tục bắt gặp nickname “em_showhang_card...” rêu rao đang cần tiền chơi game, ai có nhu cầu xem “show hàng” thì liên lạc. Theo đó, một thẻ mệnh giá 50.000 đồng nạp vào tài khoản game sẽ được xem cô “show hàng” 30 phút. Nếu thẻ có mệnh giá từ 100 ngàn trở lên được cô xếp vào danh sách khách vip và được hưởng một số “ưu đãi” kiểu khuyến mãi. Tuy nhiên anh nào láu cá gạ gẫm xem thử rồi không nạp thẻ sẽ bị cô ta liệt vào danh sách “đen” và không bao giờ tiếp chuyện nữa.Bên cạnh các nickname “uy tín” như trên có không ít nickname rất gợi cảm như: Girlxinh_showhang_9x..., girlshow.vina... mồi chài bạn chat nạp thẻ rồi lặn mất tăm không “show hàng” như thỏa thuận. Chủ nhân của những nick chat này có thể là các cô gái thật hoặc là các chàng đực rựa chính cống cần tiền giả gái để lừa gạt. Theo chỉ dẫn của Nguyễn Văn H., sinh viên đang ở trọ tại làng đại học Thủ Đức, từng là nạn nhân, tôi đóng vai “con mồi” vào nickname “em xinh_show hang_20...” để tìm hiểu thực hư.Sau màn chào hỏi, chủ nhân nickname trên ra giá giống “mặt bằng chung” và hứa chắc nịch: “Em không lừa anh đâu”. Tôi đồng ý nạp thẻ 50.000 đồng, nhưng khi đọc mã thẻ xong đợi năm phút vẫn chưa thấy webcam được bật lên. Tôi thúc giục thì nhận được tin nhắn trách móc: “Anh lừa em à? Em không nạp được vì tổng đài thông báo mã thẻ sai”. Tôi khẳng định mã thẻ đúng thì cô ta đề nghị “bắn” trực tiếp qua điện thoại. Tôi “ngoan ngoãn” làm theo, nickname “em xinh_show hang_20...” lập tức biến mất khỏi chat room. Đến đây thì tôi hiểu cô nàng này đã kiếm ngon ơ 100.000 đồng chỉ trong tích tắc, không biết có bao nhiêu chàng đã và sẽ dại dột như tôi?Thực tế khoảng cách từ bán thân ảo đến bán thân thật rất ngắn. Nhiều cô gái sau khi “show hàng” xong sẵn sàng đi khách sạn nếu bạn chat đòi hỏi. Tuy nhiên phải nạp lệ phí trước một thẻ cào có mệnh giá ít nhất từ 50.000 đồng trở lên để làm tin thì các cô mới tiếp chuyện. Khi nghe tôi ngỏ ý muốn đi nhà nghỉ, chủ nhân nickname “teengirl_9x_show...” nhắn tin: “Anh nạp thêm 50.000 đồng nữa em mới nói vấn đề đó được”. Chúng tôi đồng ý, cô ta cho số điện thoại liên lạc rồi ra giá 1.000.000 đồng/2 giờ, 3.000.000 đồng/đêm. Trong khi đó cô gái mang nickname “Girl_can_tien_sex...” lại mời chào: “Em bao phòng, 600 ngàn đồng một giờ, 900 ngàn đồng qua đêm. Nếu đồng ý thì gọi theo số 0168952... vào bất cứ thời gian nào”.Th., một tay chơi có hạng chuyên săn gái qua mạng, bật mí: lên mạng “show hàng” có ba loại. Thứ nhất là nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, loại này “show hàng” chủ yếu chỉ vì tính tò mò, rất khó rủ đi khách sạn. Thế nhưng đôi khi vì một lý do hay cú sốc nào đó các cô cũng sẵn sàng “tình cho không biếu không”. Th. kể có lần được một nữ sinh bị bố mẹ la mắng, chán đời lên mạng chat sex rồi rủ hắn đi khách sạn mà không đòi hỏi gì cả. Loại thứ hai là những sinh viên đi học xa nhà, hoàn cảnh khó khăn chat sex lấy tiền ăn học. Loại này giá khá cao, thậm chí đến 5.000.000 đồng/đêm nếu ngoại hình như người mẫu. Số tiền này đối với giới bình dân thì hơi cao nhưng với đại gia thì chẳng ăn nhằm gì. Loại thứ ba là gái bán dâm chuyên nghiệp, dùng hình thức chat sex để câu khách, giá cả khá bèo...Tôi giật mình khi nghĩ tới các em gái tuổi áo trắng dại dột chơi trò “show hàng” mà không biết đó là phiêu lưu bởi bao cám dỗ, cạm bẫy luôn rình rập. Hiện tượng chat sex đang bùng nổ trong giới trẻ, không hiểu các bậc phụ huynh có quan tâm? Chat là một trong những kênh trao đổi thông tin hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Thế nên việc cấm chat là không thể, chat sex cũng khó quản lý bởi chỉ cần một chiếc máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động nối mạng là bất cứ ai cũng có thể vô tư trò chuyện, trao đổi hình ảnh. Do vậy, cách tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng xấu từ chat, các bậc phụ huynh cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con cái chặt chẽ. Bên cạnh đó nhà trường cũng cần hướng dẫn, giáo dục các em học sinh có nhận thức đúng đắn về nhân cách, lối sống. Từ dễ dãi, nhẹ dạ đến hư hỏng, sa ngã chỉ cách nhau gang tấc...