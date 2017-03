Thẩm phán kêu xã hội đen tới tòa “xử” người khác

Công an huyện Phú Quốc xác nhận vụ việc là có thật và kiến nghị TAND huyện Phú Quốc và TAND tỉnh Kiên Giang xem xét xử lý ông Tâm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Thương, chiều 29-3, có bốn người đến TAND huyện Phú Quốc kêu ông Thương ra đường “nói chuyện”. Khi ông Thương la lớn thì cả đám bỏ chạy. Các đối tượng khai nhận do Dũng “Sông Hồng” (Phạm Văn Dũng) điều động tới. Sau đó, Dũng trốn khỏi địa phương đến tháng 11-2012 mới trở về. Công an huyện Phú Quốc mời làm việc và Dũng khai nhận chính Thẩm phán Tâm đã gọi điện nhờ Dũng “ra tay” với ông Thương. Dũng còn khai do mang ơn ông Tâm trong việc xin gia hạn thời gian chấp hành án trong vụ cố ý gây thương tích (đánh một cán bộ CSGT trọng thương vào giữa năm 2011) nên giúp đỡ.

Ngày 22-11, Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Nam, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn), để xác minh làm rõ có hay không ông Nam quấy rối người thi hành công vụ. Theo phản ánh của Công an huyện Hương Sơn, đêm 20-11, công an lấy lời khai nghi phạm tại phòng làm việc của trưởng công an xã Sơn Lễ. Lúc này, ông Nam trong tình trạng có hơi men đi vào, khóa cửa phòng nhốt cán bộ công an và nghi phạm, quát tháo, ngăn cản các điều tra viên….

VĨNH SƠN - Đ.LAM - A.NGUYỄN