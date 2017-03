Thảm sát tại Bắc Giang, góc nhìn từ tội phạm học

Vụ thảm sát một gia đình chủ cửa hàng vàng tại phố Sàn - Phương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang, 2 ngày này đang khiến dư luận nhiều nơi trên cả nước đang thực sự bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều độc bày tỏ quan điểm tỏ ra vô cùng ghê sợ và căm phẫn trước hành động độc ác tàn nhẫn của những kẻ giết người không ghê tay. Bọn sát nhân máu lạnh đã ra tay tàn sát cả gia đình gồm hai vợ chồng và 1 đứa bé mới một tuổi rưỡi. Đứa bé 8 tuổi - cháu Bích đáng lẽ cũng bị chúng giết chết nhưng có lẽ ông trời đã tạo phép màu cho cô bé sống sót trong đường đao, lưỡi kiếm của chúng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, sau khi vụ án kinh hoàng vừa xảy ra, hung thủ đã bỏ trốn thì việc báo chí đưa tin về câu nói của cháu Bích với người nhà rằng "nhìn thấy hai thanh niên tóc xanh, tóc đỏ" là hoàn toàn không hay một chút nào. Trong khi cơ quan công an đang vào cuộc điều tra hung thủ giấu mặt, thì thông tin do báo chí tiết lộ như vậy sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều tra của công an. Bởi lẽ, khi bọn hung thủ đọc được thông tin trên báo, chúng có thể sẽ nhuộm lại màu tóc, và như vậy sẽ xóa mất đi một trong số các dấu vết, khiến cơ quan điều tra bị mất phương hướng. Mà biết đâu, đó là một trong những chi tiết quan trọng để công an lần tìm thủ phạm. Mặc dù dư luận chúng ta rất đau đớn và xót thương cho gia đình anh Ngọc, cho bé Bích đã mất đi gia đình và nóng lòng muốn công an tìm ra hung thủ, nhưng những thông tin như vậy có thể làm hung thủ trốn thoát.

Trao đổi với Nguoiduatin.vn, chiều nay, một chuyên gia nghiên cứu về tội phạm học cho biết, trong quá trình điều tra, điều tối kỵ là hé lộ những thông tin đánh động cho hung thủ với những thông tin kiểu như vậy. Một chi tiết nhỏ như vậy có thể khiến việc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Người này cho biết, đối với mỗi vụ án thì cơ quan điều tra sẽ có những biện pháp, nghiệp vụ không thể tiết lộ được trong khi truy tìm hung thủ. Tuy nhiên nếu nhìn nhận đánh giá chung, thì khi xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng như thế, thường có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cuộc cố ý giết người. Mà giết người có thể là do hung thủ có một mối thù hận nào đó với nạn nhân. Bởi thường nếu bọn tội phạm khi cướp của, thì chúng thường cần tiền là thứ quan trọng nhất. Chúng có thể khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi cướp, chỉ trường hợp bất đắc dĩ chúng mới phải giết người để tẩu thoát. Trong vụ án này, chuyên gia này cho biết, ông chỉ mới đọc trên báo và thấy hung thủ giết người dã man như thế thì có thể giống những vụ cố ý giết người, rồi sau đó mới nảy sinh ý định cướp. Nếu nhìn ở góc độ của một tội phạm, thì cho dù một kẻ có manh động đến đâu, khi thực hiện hành vi cướp, chúng cũng thừa hiểu rằng, nếu bị công an phát hiện, tội giết người sẽ nặng hơn tội cướp tài sản rất nhiều. Cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm hung thủ sẽ phải đặt ra nhiều giả thiết, "và một trong những giả thiết như trên cũng có thể được xem xét" - chuyên gia này cho biết.

