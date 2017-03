Thận trọng khi người nghiện phê, vã thuốc!

Trọng án trong xóm “ma túy” Ngày 20-6, chúng tôi quay lại xã Phước Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trận truy sát kinh hoàng khiến hai cháu nhỏ chết thảm và bốn người phải nhập viện cấp cứu và chứng kiến hàng trăm người dân nơi đây đang đưa tiễn hai cháu bé song sinh (tám tháng tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Phạm Thị Thu Hà (mẹ của các cháu) làm công nhân, do hoàn cảnh quá khó khăn nên người chồng đã bỏ đi khi hai cháu chưa kịp chào đời. Chị thuê phòng trọ để sống và nuôi các con nhỏ. Người nhà Mạnh kể lại chiều cùng ngày, sau khi chích thuốc xong, Mạnh bị người nhà la rầy nên nổi điên đánh chém mẹ và chị ruột. Sau đó Mạnh lao ra đường chém hụt hai người đi ngang qua rồi lao vào căn nhà trọ đối diện, nơi bà Hồ Thị Phàm 73 tuổi đang ở nhà trông các cháu nhỏ. Mạnh dùng cuốc đập mạnh vào hai cháu bé song sinh tám tháng tuổi và cháu Duy Trường (bảy tuổi), bà Phám (?????) cũng bị đập mạnh vào đầu. Rất may, một người đàn ông nghe tiếng kêu la kịp chạy đến giữ được Mạnh. Theo người nhà, Mạnh nghiện ngập từ nhiều năm, vừa đi cai nghiện hai năm và tái hòa nhập cộng đồng khoảng hai tháng nay. Nhiều người dân tại đây cho biết ấp Bình Phú, xã Phước Tân (nơi xảy ra án mạng) còn rất nghèo, là địa bàn phức tạp về ma túy. Hằng đêm, con nghiện lang thang tìm những gia đình sơ hở để trộm cắp nhằm thỏa cơn nghiện ma túy. Chính ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Phước Tân, cũng thừa nhận: “Tình hình tại đây hết sức phức tạp trong nhiều năm nay vì ma túy”. DUY DÔNG