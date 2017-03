Tháng 10, Hải Phòng sẽ thí điểm cấp mã số công dân

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về mã số công dân (MSCD) do Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), Bộ Công an tổ chức ngày 25-9.

Ông Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C72-BCA), cho biết MSCD gồm 12 số tự nhiên theo cấu trúc PPP-G-YY-NNN-NNN. Trong đó PPP là mã tỉnh, thành phố nơi đăng ký khai sinh; G là số tương ứng với giới tính và thế kỷ mà công dân được sinh ra (nếu sinh từ năm 1900 đến 1999 thì nam là 0, nữ là 1); YY thể hiện hai số cuối của công dân trong giấy khai sinh. NNN-NNN là dãy số thể hiện số thứ tự hồ sơ cấp số định danh của công dân. MSCD này cũng là số chứng minh thư (CMT) mới được cấp thí điểm ở Hà Nội. Và cũng vì thế, việc cấp đổi CMT cũng được xem là cấp MSCD. Song song đó, cơ quan công an sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu để người dân có thể sử dụng MSCD trong các giao dịch hành chính. Thống kê cho thấy khi có MSCD sẽ tiết kiệm được khoảng 1.600 tỉ đồng/năm từ việc tiết giảm các loại giấy tờ, bản sao thủ tục hành chính. NGUYỄN DÂN