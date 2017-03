Thang máy rơi từ tầng 18 do chốt hãm không an toàn

Sáng nay, trao đổi với PVt về vụ rơi thang vận làm 3 người tử vong, đại tá Nguyễn Thế Hậu, Trưởng công an huyện Thanh Trì cho biết, theo hồ sơ khám nghiệm và điều tra ban đầu, trong quá trình vận hành thang, có thể do chốt hãm trục trặc nên thang máy rơi tự do làm cả 3 công nhân cơ khí tử vong tại chỗ.



Công an đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Ba nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung (24 tuổi), Phan Văn Vương (22 tuổi, cùng ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) và Quách Văn Tường (18 tuổi, ở Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).



Còn thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, vụ tai nạn liên quan đến kỹ thuật nên đang phối hợp với công an thành phố làm rõ. Thanh tra Sở đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan để giúp nhanh chóng điều tra nguyên nhân.



Trước đó, 7h sáng 18/5, tại công trình xây dựng tòa nhà CT10 khu đô thị Đại Thanh (do Công ty CP Xây dựng dân dụng 36 làm chủ thầu), thang máy vận hành bên trái công trình bị rơi tự do. Trong lồng thang máy có 3 công nhân thì 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong sau đó.



Tòa nhà CT10 khu đô thị Đại Thanh là một trong những dự án chung cư thương mại giá rẻ ở Hà Nội với hơn 10 triệu đồng một m2, diện tích căn hộ 40- 60 m2.





Theo Bá Đô (VNE)