Thành đuốc sống giữa đêm vì leo trụ điện trung thế

Giữa đêm 23/8, người dân ở đường Thánh Mẫu, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nghe tiếng nổ lớn, điện mất đột ngột. Một người cháy như đuốc tuột từ lưng chừng trụ điện xuống đất, kêu la.

"Lúc đó nhiều gia đình ngủ hoặc đang xem tivi trong nhà, ngoài đường không người qua lại", nhân chứng tên Thuật cho biết.

Người dân đắp đất lên người Vương. Ảnh:Quốc Dũng

Ngay sau sự việc xảy ra hàng trăm người dân kéo đến hiện trường. Một số người cho nạn nhân nằm xuống đất và dùng xẻng xúc đất phủ lên thân thể. Anh này vẫn tỉnh táo và la lớn "tôi không bị gì" nhưng xe cấp cứu vẫn được gọi đến.

Công an phường 7, TP Đà Lạt xác nhận thanh niên leo lên trụ điện trung thế tên Nguyễn Văn Vương (24 tuổi, quê Nghệ An), làm lao động tự do. Theo đồng hương của Vương, 4 năm trước anh này bị tai nạn giao thông rất nặng. Vẫn đi làm nhưng đôi khi anh này có biểu hiện bất thường.

Điện lực Đà Lạt cho biết, sự cố khiến một phần ba TP Đà Lạt mất điện trong nửa giờ. "Dòng điện trung thế 32 kV là rất mạnh, chắc chắn nam thanh niên này bị dòng điện phóng vào và phát hỏa khi leo cao gần tới dây điện. Nếu đụng vào điện thì chắc chắn sẽ bị dính cứng và tính mạng không thể giữ được", một nhân viên nhà đèn nói.

Theo Quốc Dũng/VNE