Thanh Hóa: Cứu tám thuyền viên gặp nạn trên biển

Sự việc xảy ra vào trưa 7/1 tại tọa độ 19,34 độ Vĩ Bắc, 107,17 độ Kinh Đông. Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Thanh Hóa-Nghệ An, tàu cá TH 90789-TS, do anh Nguyễn Văn Tuy, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, làm thuyền trưởng, phát hiện một số ngư dân đang trôi dạt trên biển. Ngay lập tức, anh Tuy cùng các thuyền viên trên tàu mình đã tổ chức cứu vớt những người bị nạn.



Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, tàu cá của anh Tuy đã cứu được tất cả 8 thuyền viên bị nạn.



Những người bị nạn này là thuyền viên trên tàu NA 93051-TS do anh Phạm Văn Tuấn, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng.



Trong đêm 7/1, tàu này đã bị đắm do bục đáy, khi đó các thuyền viên đang ngủ say sau một đêm đánh bắt hải sản. Tất cả 8 thuyền viên trên tàu hoảng loạn, tìm cách thoát thân ra ngoài và không ai mang được bất cứ thứ gì làm phao cứu hộ.



Cả 8 người đã ngâm phải mình trong nước biển giữa tiết trời đông lạnh giá cho đến lúc được ngư dân trên tàu TH 90789-TS cứu vớt. Do ngâm trong nước lạnh quá lâu, anh Công Thế Tịnh (thuyền viên trên tàu NA 93051-TS) đã bị đuối sức và chết sau khi được cứu vớt; 7 người còn lại đã an toàn.



Sáng 8/1, tàu cá TH 90789-TS đã đưa 8 nạn nhân vào đến đất liền. Ngay sau khi tàu cập cảng cá Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc), người nhà của nạn nhân Công Thế Tịnh đã đến đưa thi thể anh về quê an táng./.

Theo Hoa Mai (TTXVN)