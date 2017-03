Thanh Hóa: Đi tắm biển, một sinh viên chết đuối

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 31/8. Theo những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, họ đang đánh cá ở gần đó thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức ngư dân ở đây đã cùng nhau đến cứu.



Trong 4 sinh viên bị đuối nước, có 3 em may mắn được ngư dân cứu sống, một em còn lại đã tử nạn trước khi được đưa lên bờ.



Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú tại quận Đống Đa - Hà Nội). Giang đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.



Ba nạn nhân may mắn sống sót đã được ngư dân đưa đến trụ sở công an xã Quảng Thái, báo cáo với chính quyền địa phương để liên hệ với gia đình nạn nhân Giang.





Theo Nguyễn Thùy (DT)