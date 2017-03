Thanh Hóa: Hàng vạn cò, vạc về xã

Vườn cò này nằm giữa một hồ nước lớn, với quần thể thảm thực vật phong phú, xung quanh là hệ thống hào sâu ngăn cách. Do tình trạng săn bắn cò, vạc bừa bãi nên nhiều năm trước các loài động vật này ít về cư trú ở vườn cò Tiến Nông. Đến năm nay, do công tác quản lý, bảo vệ vườn cò chặt chẽ của chính quyền địa phương và người dân, hàng vạn con cò, vạc và nhiều loài như vịt trời, le le, cuốc, bìm bịp, bồ câu hoang… xuất hiện, đặc biệt đang có năm cá thể bồ nông sinh sống tại vườn cò Tiến Nông.



Để bảo vệ vườn cò Tiến Nông, huyện Triệu Sơn đã cho Công ty TNHH Việt Anh (Triệu Sơn) nhận thầu. Trong năm 2010, công ty này đã đầu tư trồng thêm 400 bụi tre gai, thuê máy múc đào sâu các hào xung quanh vườn cò để tạo sự ngăn cách an toàn. Ngoài ra, công ty còn dựng 500m hàng rào thép gai ở khu vực phía bắc của vườn cò và thuê người bảo vệ thường xuyên vườn cò này.





Theo HÀ ĐỒNG (TTO)