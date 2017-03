Ông Ngô Anh Tuấn, Tổng Thư ký Hội In TP.HCM, cho biết hội sẽ chú trọng đến vấn nạn in lậu bằng cách vận động hội viên cam kết không in lậu. Hội viên nào vi phạm, hội sẽ nhắc nhở, nếu không có biện pháp khắc phục sẽ khai trừ hội viên vi phạm.

Ông Tuấn cũng phân tích quyền lợi của hội viên: được nhận thông tin về kỹ thuật công nghệ; sử dụng quỹ vật tư, trang thiết bị chung; được đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; ưu tiên sự hỗ trợ của Chính phủ…

Đến thời điểm thành lập, Hội In TP.HCM đã có 100 doanh nghiệp đăng ký hội viên.

T.GIANG