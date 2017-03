Thanh tra giao thông cản trở phóng viên tác nghiệp

Lúc 12 giờ 30 trưa 26-7, PV Võ Bá của báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện hai thanh tra giao thông (TTGT) có biểu hiện nghi vấn tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh).

Giật máy ảnh, thu giữ điện thoại

Các TTGT rẽ vào bãi cát số 4 trên đường Vườn Thơm (ấp 4, xã Bình Lợi) và ngồi trên xe để “kiểm tra”, kể cả khi người của bãi cát tới cũng phải áp mặt vào cửa kính để nói chuyện. Sau đó người của bãi cát trở vào gọi điện thoại cho ai đó và cầm “cái gì đó” đến áp sát cửa xe đưa cho viên thanh tra ngồi trong xe.

Thời điểm diễn ra vụ việc PV ngồi cách chỗ xe TTGT đậu khoảng 5 m, sử dụng điện thoại ghi hình.

Nhận “cái gì đó” từ chủ bãi cát, lập tức TTGT lùi xe công vụ lại và định bỏ đi. Nhưng khi phát hiện PV ghi hình, hai viên thanh tra có tên Phan Trung Tâm, Ngô Tấn Khương xuống xe bước tới, hỏi: “Ai cho phép chụp ảnh?”. Đồng thời, ông Tâm cùng với ông Khương lao tới cướp điện thoại từ tay PV Võ Bá. PV hết sức nhã nhặn trình bày ở đây không cấm PV ghi hình, TTGT cướp điện thoại đang tác nghiệp là vi phạm Luật Báo chí. Ông Tâm lên tiếng: “Quay phim, chụp ảnh khi chưa được phép là sai nguyên tắc. Và không tôn trọng chúng tôi”. PV cố giằng lại điện thoại của mình nhưng hai viên TTGT kiên quyết không cho. PV phản đối chuyện TTGT chiếm đoạt dụng cụ tác nghiệp của PV sai quy định nhưng đều bị hai viên TTGT phớt lờ.

Người của bãi cát số 4 tới đưa “cái gì đó” cho toán TTGT. Ảnh: VÕ BÁ (cắt từ video clip)

Hai viên TTGT tiến lại chỗ PV Võ Bá để giật điện thoại ghi hình. Ảnh: Võ Bá (cắt từ video clip)

Khi PV lấy máy ảnh ra ghi hình, một lần nữa ông Tâm và ông Khương sấn tới giật máy ảnh trên tay PV khiến máy bị rơi xuống đất và hư hỏng.

Sẽ chuyển cho công an huyện xử lý

PV yêu cầu hai thanh tra viên Phan Trung Tâm, Ngô Tấn Khương cùng mình về trụ sở Công an xã Bình Lợi để giải quyết vụ việc. Tại đây, nhóm TTGT mới chịu giao điện thoại cho công an xã và thừa nhận hành vi cản trở PV ghi hình. Tuy nhiên, họ phủ nhận hành vi giật máy ảnh mà cho rằng chỉ cản trở PV chụp ảnh tiếp theo!

Dù là bị hại nhưng PV phải ở lại trụ sở công an tới gần 20 giờ mới được ra về. Trung tá Nguyễn Phú Đức, Trưởng Công an xã Bình Lợi, còn cho rằng: “Trong vụ việc, PV còn thiếu một số thủ tục như phải trình giấy tờ PV ra cho TTGT biết”. Ông Đức cho biết phía TTGT nói không làm rơi máy ảnh của PV nên không có cơ sở bồi thường thiệt hại. Về biểu hiện tiêu cực, ông Đức cho rằng do phủ nhận nên chưa có cơ sở để xử lý. Còn hành vi cản trở PV tác nghiệp, ông Đức cho biết sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra công an huyện thụ lý.

Theo quy định thì ở địa điểm trên không cấm quay phim, chụp ảnh, đồng thời PV không có nhiệm vụ phải giải trình với TTGT lý do tác nghiệp. Và khi thanh tra tác nghiệp công khai thì người dân nào cũng có quyền chứng kiến và quay phim, chụp ảnh. Hành vi giật điện thoại, máy ảnh của PV là không thể chấp nhận được.

Chúng tôi đề nghị Công an huyện Bình Chánh, TTGT TP.HCM và Đội TTGT số 4 làm rõ hành vi ngồi trên xe làm việc với dân và cản trở PV tác nghiệp của hai thanh tra viên Phan Trung Tâm, Ngô Tấn Khương.

Ngồi trên xe để làm việc với dân là sai Ông Vũ Việt Hà, Đội trưởng Đội TTGT số 4, đã chủ động gọi điện thoại cho PV cho biết ông lấy làm tiếc về hành vi của hai thanh tra viên Phan Trung Tâm, Ngô Tấn Khương và xin lỗi PV về hành vi của cấp dưới. Ông Hà cũng khẳng định việc TTGT ngồi trên xe để làm việc với dân là sai.

NHÓM PV