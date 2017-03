Thầy cõi âm cắt lễ cả ngực và vùng kín

Phẫu thuật bằng dao Thái Lan, cắt giác chỗ kín, thổi vào phụ nữ trần truồng... là những cách trị bệnh của nhiều người “cõi âm” đang “tạm trú” tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Công an địa phương từng “dẹp tiệm” nhiều “thầy” nhưng cứ như đá ném ao bèo...

“Người cõi âm” ngủ với người phàm

Giữa tháng 10-2009, tại xã Phong Tân, huyện Giá Rai, công an huyện phát hiện và dẹp một điểm trị bệnh bằng cách dùng dao Thái Lan mổ bệnh nhân. “Thầy” này tên Ca Văn Vẽ, 23 tuổi, xưng rằng được “sư cậu” từ cõi trên ứng về trị bệnh cho dân. Ai đến tháng, đau lưng thì “thầy” bảo là bị ếm rồi đè ra mổ bằng dao Thái Lan và lưỡi lam, không cần thuốc tê.

Bà cụ này sắp được một “bác sĩ cõi âm” tại Giá Rai phẫu thuật bướu cổ. Ảnh: TR.VŨ

Tại xã Phong Thạnh Đông A, chúng tôi còn được người dân kể về nhiều ông thầy kỳ lạ. Ông Út Phong khề khà: “Thầy bà cõi trên gì đâu mà làm toàn chuyện bậy bạ, cắt giác ở háng đàn bà. Mới mấy tháng trước, có ông thầy cắt kiểu đó bị Tám T. đánh một trận bỏ xứ đi luôn”. Chúng tôi tìm gặp ông Tám T. hỏi chuyện. Ông kể mà mặt đỏ gay vì tức: “Chừng vợ tao than đau ở ngực, lật cho coi tao mới hay. Thấy mấy dấu cắt bầm tím nằm ngay dưới ngực mà điên tiết. Tao hỏi ai cắt, vợ tao khai thiệt. Mấy bữa sau, ông thầy cắt xuất hiện ở nhà kế bên, tính cắt cho vợ người ta. Tao men qua cho nó mấy bạt tai rồi hăm gặp sẽ đánh tiếp. Nó sợ bỏ đi mất tiêu hai tháng nay rồi”.

Tám T. kể tiếp chuyện một “ông thầy vuốt” ở Cống Kinh Cùng: “Năm ngoái, chính quyền địa phương lôi “ông thầy vuốt” ra xử. Bay coi, ổng xưng là thầy bà cõi trên về mà cách trị bệnh thì kỳ ôn: toàn bắt bệnh nhân đàn bà, con gái cởi hết đồ trên người ra rồi... vuốt. Bữa đó, ổng trị cho con Hằng. Ban đầu con nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Ổng hứng lên, vuốt một hồi rồi nhảy lên mình bệnh nhân đè luôn, nói là để ép con ma ra ngoài. Con Hằng tống cho một đạp rồi lôi đầu ra chính quyền”. Sau đó “thầy vuốt” được... tiễn về quê nhà!

Làm phước nhưng đòi cúng tổ

Ngoài “thầy” Hưởng, xã này còn ít nhất hai “thầy” khác đang hoạt động rất đông khách là “thầy” Năm Trường và “thầy” Khá. “Thầy” Năm Trường nói mình được ông Lục Hương ở cõi trên nhập xác về trị bệnh cho dân. Cũng như các “thầy” khác, ông trị bá bệnh và không ăn tiền nhưng người bệnh phải cúng tổ. “Bao nhiêu tuổi cúng bấy nhiêu tiền. Người nào trăm tuổi đến thầy phải cúng 100.000 đồng. Đó là mức cúng áp dụng cho người xứ khác đến, còn người dân ở đây thì khỏi phải cúng” - anh Tuấn, một nông dân ở gần nhà “thầy” Trường nói.

“Ấn chú” của thầy bà đến từ “âm phủ”. Ảnh: TR.VŨ

Còn “thầy” Khá thì nổi tiếng bởi câu chuyện “người cõi âm” ngủ với người phàm tục. Ba năm trước, thầy điều trị cho chị C. Xưng là thần thánh về trục ma ra khỏi thân xác chị C. nhưng thầy trục đến hơn nửa đêm mà chị vẫn cứ khóc cười như người điên. Thấy vậy, “thầy” bảo mọi người cứ về trước để chị C. ở lại cho thầy trục tiếp vì “con ma này rất lỳ”. Tin tưởng “thầy”, cha chị C. gửi con gái lại. Sáng hôm sau, quả là chị C. tươi tỉnh ra nhưng vài tháng sau, bụng chị C. ngày càng to ra và cha chị đành ngậm bồ hòn gọi “thầy” là rể.

Nhờ ai “thầy” nổi như cồn?

Mọi người khuyên tôi nên đi tìm ông Bảy D. ở ấp 8, xã Phong Thạnh Đông A. Theo bà con địa phương, ông chính là “thầy của thầy”.

Chúng tôi đến nhà ông Bảy D. đúng lúc ông vừa đi chợ về, chở lỉnh kỉnh thuốc trừ sâu, phân bón... Nghe hỏi chuyện “người cõi âm”, ông cười sằng sặc rồi vào chuyện.

- Chuyện này bây giờ mới nói vì tao bỏ nghề rồi, chẳng sợ gì! - ông Bảy nói.

- Chú bỏ nghề gì?

- Nghề chạy đò bao. Chạy mười mấy năm, mới bỏ mấy năm nay.

- Nghề đò có liên quan gì đến thầy bà?

Ông nhìn tôi cười bí ẩn, bảo:

- Trời! Không nhờ cánh chạy đò tụi tao, thầy bà xứ này đói meo râu. Nhờ tụi tao tào lao mà nhiều ông thầy nổi như cồn, giàu luôn.

Ông Bảy thú nhận mình từng góp phần “lăng-xê” thành công các ông thầy đồng bóng xứ này. Khoảng mười năm trước, ông chạy đò bao ở đầu chợ Láng Tròn. Có lần thấy một nhóm người đến từ TP Cà Mau đang hỏi tìm thầy trị bệnh tà ma, đang ế khách, ông đến chủ động giới thiệu “thầy” Hưởng. “Thấy họ lưỡng lự chưa tin, tao làm liều cam đoan nếu “thầy” Hưởng không hay thì khỏi trả tiền đò cho tui...” - ông Bảy cười nói,

Sau hôm đó, ông Bảy cùng các “đồng nghiệp” của mình tăng cường đồn thổi về những “ông thầy” giỏi trong xóm. Không ngờ vậy mà hiệu quả, người khắp nơi đổ về ngày càng nhiều. Ông Bảy kể tiếp: “Khi đường lộ bê-tông làm vào tới nhà “thầy” Hưởng, tụi tao ế khách quá nên chuyển sang lăng-xê “thầy” Năm Trường ở gần nhà tao và cũng thành công không kém. Với cách cúng tổ theo tuổi, 50 tuổi là 50.000 đồng, “thầy” Năm giàu luôn. Tụi tao cũng vô mánh quá trời đất”.

Nhưng bây giờ thì ông Bảy đã hối hận việc làm của mình. “Nhân nào quả nấy. Tao bị trả báo rồi!” - ông thiệt tình nói. Ông kể cách đây ba tháng, ông có việc phải xa nhà mấy ngày. Khi về, ông thấy bùa chú treo lủng lẳng khắp nhà. Hỏi ra mới hay vừa có một ông “thầy cõi âm” đến cắt giác cho vợ ông. Cắt ngay chỗ kín, bầm tím...

Dẹp hoài không xuể! Ông Phạm Phước Tạo, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, phân trần: “Chúng tôi dẹp hoài mà không xuể. Dẹp chỗ này thì chỗ khác mọc lên. Đầu năm tới nay đã dẹp hai điểm rồi nhưng tôi biết vẫn chưa hết. Điều khó cho chúng tôi là hoạt động mê tín dị đoan rất đa dạng, phức tạp; phát hiện không khó nhưng bắt quả tang thì trần ai. Dân địa phương không mê tín dị đoan nhiều, chủ yếu là người phương xa đến”.

TRẦN VŨ