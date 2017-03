Thầy lang cưỡng hiếp, giam cầm cô gái chấn động Khánh Hòa

Thấy vụ việc cô H có tình tiết của tội cưỡng dâm, giam giữ người trái pháp luật, vượt quá thẩm quyền giải quyết nên công an xã đã báo cáo ngay cho Công an thị xã Cam Ranh. Công an thị xã mời ông Lê đến làm việc nhưng ông ta đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Vì gia đình đã đưa H về quê chữa bệnh nên cơ quan điều tra chưa thể giám định tỷ lệ thương tật, giám định tinh thần nạn nhân nên chưa có căn cứ để khởi tố bắt tạm giam bị can. Sắp tới, công an sẽ liên lạc lại với cha của cô H đề nghị ông đưa con vào Cam Ranh để làm các thủ tục hoàn tất hồ sơ.