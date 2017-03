(PL)- Chiều 16-11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định điều động Thượng tá Bùi Hữu Danh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, sang giữ chức trưởng Công an TP Biên Hòa thay Thượng tá Nguyễn Thành Long về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 4-2010, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá hai băng nhóm Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều) hoạt động mang tính chất xã hội đen trong thời gian dài tại TP Biên Hòa. T.DUNG - Đ.HIỂN