Thêm 3 trận rung chấn tại Quảng Nam

Theo ông Tuấn, trận thứ nhất, lúc 1g sáng, cường độ lớn, rung chuyển rất mạnh. Bà con thị trấn và các xã lân cận thủy điện Sông Tranh 2 đã phải bỏ chạy ra khỏi nhà.

Trận thứ 2 và thứ 3 vào lúc 4g35 và 4g45, cường độ nhẹ.

Lãnh đạo các huyện Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My cũng xác nhận rung chấn lúc 1g sáng, tại các địa phương này cũng cảm nhận được.

Tại khu vực chợ Bắc Trà My, hàng loạt tiểu thương cho biết họ đều đã cảm nhận được rung chấn từ đêm qua. Rất nhiều người mất ngủ vì âu lo.

Đây là trận rung chấn thứ 5 trong 2 ngày liên tiếp mà người dân có thể cảm nhận được.

Bà Hồ Thị May, bán trái cây ngay cổng chợ Bắc Trà My, bức xúc: “Người dân Trà My mất ăn mất ngủ từ khi có thủy điện. Nhà khoa học nói động đất giảm dần nhưng chúng tôi thấy ngược lại. Rung càng mạnh, rung cả ngày đêm, dân tình không yên tâm được”.

Theo TẤN VŨ (TTO)