Thêm ba sĩ quan công an bị đình chỉ công tác

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên Thiếu úy Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Yên, về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ, đồng thời tạm đình chỉ công tác ba cán bộ khác có liên quan. Ngày 6-8, Công an tỉnh Bắc Giang đã gặp mặt các cơ quan báo chí cũng như gia đình nạn nhân để chính thức công bố thông tin về vụ việc trên.

Nạn nhân chết do bị ngoại lực tác động

Đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết khoảng 17 giờ ngày 23-7, tổ tuần tra của Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Khương chở bạn gái đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi kiểm tra, anh Khương không xuất trình giấy đăng ký xe cũng như bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Do đó, tổ tuần tra đã đưa anh Khương và xe máy về trụ sở lập biên bản, xử lý.

Tại trụ sở,Thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp là người có hành vi trực tiếp lôi, đẩy anh Khương vào phòng làm việc. Sau đó, Thiếu úy Nghiệp rời khỏi phòng. Khoảng 5 phút sau thì Diêm Đăng Quyết - cán bộ công an huyện đi vào phòng và phát hiện anh Khương ngồi bất động trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên. Khi Quyết lay gọi thì anh Khương ngã xuống nền nhà. Được tin báo, công an huyện tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện thì được xác định là nạn nhân đã chết trước đó.

Theo ông Sáu, sau khi tiến hành điều tra, chiều 4-8, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã thông báo kết quả công tác giám định pháp y, xác định anh Khương chết do tụ máu dưới màng mềm mặt cầu tiểu não. Cơ chế hình thành dấu vết trên là do vật tày tác động trực tiếp gây nên dẫn đến tổn thương tụ máu dưới da thái dương (vùng sau tai phải). Từ kết luận trên, công an tỉnh đã quyết định tước danh hiệu, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Nghiệp. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác đối với ba sĩ quan Công an huyện Tân Yên là Đỗ Văn Đỗ, Hoàng Văn Thái, Diêm Đăng Quyết.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang gặp mặt báo chí công bố việc xử lý vụ chết người tại trụ sở Công an huyện Tân Yên.

Không bao che người sai phạm

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc Thiếu úy Nghiệp tham gia xử lý người vi phạm luật giao thông có đúng chức năng không và có được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền hay không, Đại tá Sáu cho biết: “Trước đó Công an huyện Tân Yên lập kế hoạch huy động lực lượng thanh niên trong đơn vị tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, Nghiệp tham gia vào công việc trên với tư cách là đoàn viên thanh niên. Hơn nữa, việc đưa người vi phạm về trụ sở là do tổ tuần tra làm việc gần trụ sở công an huyện”.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định trong vụ việc này, các cơ quan chức năng đã thực hiện theo đúng thẩm quyền được giao, không có chuyện bao che cho các trường hợp sai phạm. Tuy nhiên, do Thiếu úy Nghiệp có người nhà đang công tác ở VKS nên dẫn đến dư luận có dấu hiệu bao che. Cùng với gia đình anh Khương do bị kích động bên ngoài nên thiếu kiềm chế, có những biểu hiện vi phạm, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn: “Việc gì ra việc nấy, gây rối trật tự là vi phạm pháp luật. Do đó, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những người đã đẩy đổ hàng rào trụ sở, phá hủy xe cảnh sát” - Đại tá Sáu nói.

Được biết, trong vụ gây rối trật tự công cộng vừa xảy ra trên địa bàn Bắc Giang, cơ quan công an đã tạm giữ sáu người có hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay có năm người được tại ngoại, một trường hợp còn lại vẫn tiếp tục tạm giữ để làm rõ.

NHÓM PHÓNG VIÊN