Thêm doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ để cổ vũ U-23 VN

Thậm chí Điều 3 của quyết định này còn yêu cầu bộ phận kế toán chuẩn bị ăn uống để phục vụ cho việc cổ vũ “diễn ra chu đáo và xuyên suốt trận đấu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp nói trên là một công ty chuyên về in ấn và quảng cáo tại Phan Thiết (Bình Thuận) có khoảng gần 20 nhân viên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Tú, Giám đốc công ty, cho biết thực chất nhân viên doanh nghiệp của ông được nghỉ suốt ngày 23-1 do buổi sáng, công ty đã tập trung các bộ phận thiết kế, in ấn để in các băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ thậm chí cả cúp vô địch cho Đội bóng đá U-23 Việt Nam.

Ông Lê Minh Tú cho biết sở dĩ ông cho nhân viên nghỉ việc vì quá đam mê bóng đá và "Tôi muốn truyền cho tất cả nhân viên tình yêu bóng đá và tình yêu với Tổ quốc của mình", ông Tú chia sẻ.

















Quyết định và một số thiết kế cổ vũ cho Đội U-23 VN