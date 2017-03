Thêm hai lao động người Việt tử vong ở Angola

Theo đó, khi ông Cầu (sang Angola theo đường lao động chui) đang nghỉ trưa ở công trường thuộc tỉnh Huambo thì bị đứt mạch máu não. Hiện cộng đồng người Việt Nam ở Angola đang kêu gọi quyên góp, giúp đỡ để sớm giúp gia đình đưa thi thể ông Cầu về nước.

Liên quan đến lao động nước ngoài tử vong, ngày 13-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo một lao động khác là anh Nguyễn Sỹ Vân (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã tử vong hôm 11-4 do bị sốt rét ác tính… Như vậy, từ tháng 3-2013 đến 16-4 đã có ít nhất 32 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đi lao động chui bị chết ở Angola do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động hoặc bị cướp sát hại. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can liên quan tới việc tổ chức đưa người sang Angola trái phép.

Đ.LAM