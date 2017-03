Thêm một học sinh tử vong do đuối nước ở Nghệ An

Chiều 27-6, trời nắng nóng gay gắt, em Minh Quang cùng các bạn ra con kênh đào thủy lợi giáp ranh giữa hai xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Bá để tắm mát, giải nhiệt. Trong quá trình tắm, em Minh Quang bị rơi vào vùng nước sâu, xoáy, bị đuối nước. Các bạn tắm cùng đã hô người dân ra cứu, nhưng khi người dân ra đến nơi thì đã muộn, em Minh Quang đã bị nước cuốn mất tích. Cho đến 20g đêm 27-6, người thân và người dân mới tìm được thi thể em Minh Quang.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Minh Quang khó khăn, bố mẹ ly hôn, em sống với mẹ. Em vừa thi lên lớp 10 và đang chờ kết quả thi thì bị đuối nước.

* Trước đó, khoảng 17g30 chiều 26-7, hai chị em Trương Thị Liên (11 tuổi) và Trương Văn Hiếu (9 tuổi, cùng trú xóm Trung Lương, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng mang chiếc diều ra cánh đồng ở xóm Trung Lương để vui thả diều. Khi Hiếu đang lo thả, ngắm diều bay thì bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu (thường dùng để tưới dưa và hoa màu). Lúc này, Liên thấy Hiếu bị rơi xuống hố nước, liền nhảy xuống để cứu em. Tuy nhiên do không biết bơi, cả hai chị em bị đuối nước, chìm xuống lòng hố. Đến 19g tối 27-7, người thân và người dân mới vớt được thi thể hai chị em Liên, Hiếu. Hố nước này do người dân đào sâu trên đồng dùng để lấy nước tưới hoa màu, tưới dưa và không có rào chắn xung quanh.

Hai chị em Liên, Hiếu mồ côi mẹ từ nhỏ. Thời gian qua, người bố là anh Trương Văn Trí gửi hai con Liên, Hiếu cho bà nội chăm nuôi để đi làm thuê gửi tiền về nuôi hai con ăn học, thì không may lại xảy ra sự việc đau lòng, thương tâm trên.

Như vậy, từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hơn 17 vụ đuối nước làm 40 người chết đuối và mất tích. Trong đó,35 trẻ em chết đuối và một nữ sinh mất tích trên sông Lam. Đây là con số kinh hoàng, gây đau xót không chỉ cho gia đình, người thân của các em mà còn gây lo lắng cho xã hội. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp cụ thể để ngăn chặn các vụ đuối nước thương tâm.