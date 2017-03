Thêm một kẻ cướp đường sa lưới

Từ đầu năm 2011 đến ngày bị bắt, Ý nhiều lần chặn xe khách trên quốc lộ 7A (đi qua huyện Yên Thành) buộc các tài xế phải nộp từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Nếu tài xế nào không nộp “thuế” Ý dọa ném đá bể kiếng xe.

Được biết, Ý từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và vừa ra tù cuối năm 2010.

Vào tháng 2-2011, Công an huyện Đô Lương và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt giữ 15 bị can có hành vi dùng kiếm chặn xe khách trên quốc lộ 1A và quốc lộ 7A nhằm cướp, cưỡng đoạt và hủy hoại tài sản.

Đ.LAM