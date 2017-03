Thêm một người bị gỗ lao chết

Trước đó, ngày 7-12, tại xã Xiêng My, một xe gỗ lậu đã bị lật khiến 10 người chết. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân xã này vẫn liều lĩnh lên rừng khai thác gỗ.

Công an tỉnh Nghệ An đã có giấy triệu tập ông Ngô Ngọc Tuấn và ông Cao Văn Phúc (cùng là kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Nga My) đến trụ sở vào sáng nay (16-12) để phục vụ công tác điều tra vụ lật xe gỗ lậu trên. Trước đó, theo lời khai của ông Đào Công Thắng (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm trung tâm thị trấn Quỳ Hợp), ông Tuấn và Phúc có mặt trong chiếc xe con đậu gần nơi những người làm thuê bốc gỗ và sau đó đã đến hiện trường “giải cứu” cho Thắng và Nguyễn Kim Hùng.

ĐẮC LAM