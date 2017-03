Thêm một người dân ở Bình Định chết do lũ

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết chiều tối 30-11, chính quyền đã sơ tán gần 100 gia đình ở phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn). TP Quy Nhơn cũng tiến hành cứu trợ khẩn cấp hơn 1.400 gia đình bị ngập nước. Ngoài ra, mưa lớn làm sạt lở núi Bà Hỏa (phường Lê Hồng Phong, Đống Đa), làm sập bảy ngôi nhà. Hiện 500 hộ ở huyện Tuy Phước bị thiếu lương thực, nước uống trầm trọng. Tại huyện Phù Cát, chính quyền đã sơ tán khẩn cấp 120 hộ. Hàng ngàn công nhân các huyện Tuy Phước, Phù Cát không thể đi làm, hơn 50.000 học sinh không thể đến trường…

 Cùng ngày, các hồ thủy điện tại Phú Yên tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng hơn 2.000 m3/giây khiến lũ các sông dâng cao trở lại, nhiều vùng dân cư ở hạ lưu sông Ba lại bị ngập lụt. Nhiều nơi thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An vẫn bị cô lập. Mưa lớn tiếp tục gây trụt lún đất tại xã miền núi An Lĩnh (Tuy An) làm hơn 50 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Hiện xã này có 200 gia đình trong vùng nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

U.THU - T.LỘC