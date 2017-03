Thêm một vụ người tâm thần giết người

Sáng 4-2, một số người dân không thấy vợ chồng Kiệt mở cửa buôn bán như bình thường nên gọi điện thoại trình báo công an phường. Sau khi phá cửa vào bên trong nhà, công an đã phát hiện chị Thảo nằm chết với nhiều vết đâm trên người. Bên cạnh là Kiệt, mình đầy máu me và cháu Huỳnh Lương Hải (con của Kiệt và Thảo).

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một con dao dính máu, sổ khám bệnh tâm thần mang tên Kiệt cùng một số tân dược nghi là dùng để trị bệnh tâm thần. Theo nhiều người dân địa phương, vợ chồng Kiệt hành nghề buôn bán hủ tiếu. Trong buổi sáng xảy ra vụ án, nhiều người nghe tiếng hai vợ chồng Kiệt cự cãi trong nhà rồi im bặt.

HOÀNG TUYẾT