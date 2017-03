Thêm nạn nhân tử vong vụ rò rỉ gas ở Bình Dương

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Internet)

Sau hơn một tháng điều trị, do vết bỏng quá nặng nên chị Phan Thị Mai Hậu (29 tuổi, quê Đồng Tháp) vợ của anh Lê Minh Việt (31 tuổi, cùng quê) - cả hai vợ chồng trực tiếp sang chiết gas trái phép gây ra vụ cháy khu nhà trọ, đã không qua khỏi.



Như phóng viên đã đưa tin, tối 7/4, tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) có 35 phòng cho công nhân, người lao động thuê ở. Lê Minh Việt cùng vợ mang 2 bình gas loại 12 kg về phòng trọ tự sang chiết sang bình gas mini dùng để chiên bán cá viên.



Do dụng cụ sang chiết thô sơ, Việt để rò rỉ khí gas lan tỏa khắp khu nhà trọ liền kề, gây nên vụ cháy kinh hoàng khiến 11 người không may gặp nạn.



Chiều 21/5, trao đổi với phóng viên tại Bình Dương, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An cho biết, vụ án sang chiết gas trái phép gây cháy nổ nghiêm trọng đã được Công an thị xã Thuận An khởi tố. Tuy nhiên, hai người trực tiếp sang chiết gas là vợ chồng anh Việt đã tử vong. Do đó, Công an đang xem xét đình chỉ điều tra vụ án này./.

Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN)