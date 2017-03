Thêm sáu học sinh chết đuối thương tâm

Ba em Liên, Linh, Ánh bị nước cuốn trôi. Một em chạy về làng kêu cứu. người dân chỉ kịp cứu sống được em Liên, còn hai em Linh và Ánh chết đuối.

Cùng ngày, người thân và chính quyền địa phương đã tìm vớt được thi thể em Phạm Anh Tuấn (lớp 9 Trường THCS Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) bị chết đuối trên sông Lam, đưa về nhà an táng. Chiều 22-5, em Tuấn cùng nhóm bạn ở TP Vinh rủ nhau ra sông Lam (đoạn qua xã Hưng Hòa, TP Vinh) để tắm, không may em Tuấn bị nước cuốn trôi.

Ngày 23-5, tin từ Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến ba thiếu niên chết đuối thương tâm. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22-5, ba em Trần Châu Minh Tuyền, Nguyễn Nhật Lam Bi và một bé trai tên Đen (cùng ngụ phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) ra đoạn kênh T17 (thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để tắm và bị nước cuốn trôi.

Đ.LAM - H.NHI